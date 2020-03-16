Разумков скликав погоджувальну раду парламенту, фото — Агрополіт

https://racurs.ua/ua/n135215-razumkov-sklykav-pogodjuvalnu-radu-parlamentu-translyaciya.html

Ракурс

У Верховній Раді вранці 16 березня відбувається погоджувальна рада керівників парламенту і депутатських фракцій та груп. Цього тижня Рада матиме два повних пленарних засідання і двічі працюватиме півдня.

Нагадаємо, що наразі парламент увійшов в розгляд земельного закону і розглянув вже більше половину правок до нього. Декілька разів у ЗМІ лунали заклики до проведення позачергових засідань, аби ухвалити нагальні питання, зокрема, йшлося про заходи щодо попередження поширення коронавірусу.

Учора в Раді запровадили нові правила акредитації працівників ЗМІ, які діятимуть з 13 березня до 3 квітня. Телеканали отримають по дві неіменні тимчасові картки (для журналіста та оператора); інформаційні агентства, радіо, друковані та інтернет-видання — по одній. Під час входу до приміщення Верховної Ради України додатково необхідно пред’явити постійну картку акредитації та паспорт.

У кулуарах будівлі Ради представники ЗМІ не працюватимуть. Трансляцію пленарних засідань, засідань комітетів і тимчасових слідчих комісій, погоджувальної ради депутатських фракцій здійснюватиме тільки парламентський телеканал.