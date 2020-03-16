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Ракурс
Разумков скликав погоджувальну раду парламенту, фото — Агрополіт

Разумков скликав погоджувальну раду парламенту (ТРАНСЛЯЦІЯ)

16 бер 2020, 11:04
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У Верховній Раді вранці 16 березня відбувається погоджувальна рада керівників парламенту і депутатських фракцій та груп. Цього тижня Рада матиме два повних пленарних засідання і двічі працюватиме півдня.

Нагадаємо, що наразі парламент увійшов в розгляд земельного закону і розглянув вже більше половину правок до нього. Декілька разів у ЗМІ лунали заклики до проведення позачергових засідань, аби ухвалити нагальні питання, зокрема, йшлося про заходи щодо попередження поширення коронавірусу.

Учора в Раді запровадили нові правила акредитації працівників ЗМІ, які діятимуть з 13 березня до 3 квітня. Телеканали отримають по дві неіменні тимчасові картки (для журналіста та оператора); інформаційні агентства, радіо, друковані та інтернет-видання — по одній. Під час входу до приміщення Верховної Ради України додатково необхідно пред’явити постійну картку акредитації та паспорт.

У кулуарах будівлі Ради представники ЗМІ не працюватимуть. Трансляцію пленарних засідань, засідань комітетів і тимчасових слідчих комісій, погоджувальної ради депутатських фракцій здійснюватиме тільки парламентський телеканал.

Джерело: Ракурс


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