Депутатів закликають йти на карантин

https://racurs.ua/ua/n135219-koronavirus-v-ukrayini-aktyvisty-zaklykaut-verhovnu-radu-yty-na-karantyn-video.html

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Активісти «Руху опору капітуляції» закликають Верховну Раду також приєднатися до запровадженого в Україні через загрозу поширення нового небезпечного коронавірусу SARS-CoV-2 карантину.

Відповідні вимоги вони передали на сьогоднішнє засідання погоджувальної ради парламенту. Текст вимог вручили народному депутату із фракції «Європейська солідарність» Михайлу Бондарю, котрий має передати їх колегам, які будуть присутні на погоджувальній раді.

Сам Бондар зазначив, що підтримує цю ініціативу. На його думку, Рада не повинна зараз «в ізольованому режимі» ухвалювати «доленосні рішення».

Нагадаємо, в Україні вже офіційно зафіксовано п’ять випадків інфікування новим коронавірусом. Чотири — у Чернівецькій області, ще один — у Житомирській області, де від коронавірусу нещодавно померла 71-річна жінка.