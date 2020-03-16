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Міністерство закордонних справ України. Фото: Гордон

Коронавірус: МЗС України з 14 березня припинило видачу віз

16 бер 2020, 11:23
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Коронавірус змусив країни Європи закрити кордони. Україна також ввела карантин і закриває свої кордони. У зв’язку з введенням карантину Україна тимчасово призупиняє видачу віз.

Про це повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ України.

У повідомленні зазначено, що консульські установи, консульські відділи в міжнародних пунктах пропуску та Департамент консульської служби МЗС України тимчасово припиняють прийом громадян і видачу віз.

Про терміни відновлення прийому громадян та видачі віз буде повідомлено додатково.

МЗС принесло вибачення за дані незручності і попросило з розумінням поставитися до даних заходів обмеження.

МЗС уточнило, що громадяни можуть звертатися з питаннями на електронну пошту відомства cons_vvp@mfa.gov.ua.

Джерело: Ракурс


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