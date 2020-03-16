Коронавирус: МИД Украины с 14 марта прекратил выдачу виз

Министерство иностранных дел Украины. Фото: Гордон

https://racurs.ua/n135221-koronavirus-mid-ukrainy-s-14-marta-prekratil-vydachu-viz.html

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Коронавирус заставил страны Европы закрыть границы. Украина также ввела карантин и закрывает свои границы. В связи с введением карантина Украина временно приостанавливает выдачу виз.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

В сообщении указано, что консульские учреждения, консульские отделы в международных пунктах пропуска и Департамент консульской службы МИД Украины временно приостанавливают прием граждан и выдачу виз.

О сроках возобновления приема граждан и выдачи виз будет уведомлено дополнительно.

МИД принес извинения за данные неудобства и попросил с пониманием отнестись к данным мерам ограничения.

МИД уточнил, что по всем вопросам граждане могут обращаться на электронную почту ведомства cons_vvp@mfa.gov.ua.