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Коронавирус в Украине: в Раде требуют раздавать маски и антисептики бесплатно, фото — Главком

900 тонн масок продали за границу: в Раде требуют раздавать их украинцам бесплатно (ВИДЕО)

16 мар 2020, 12:09
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Дефицит масок и антисептиков в Украине создан искусственно. Об этом заявил в Раде сегодня на согласительном совете соруководитель фракции «Европейская солидарность» Артур Герасимов.

Он требует проинформировать общество и Верховную Раду об ответственности тех, кто провалил подготовку страны к пандемии коронавируса.

Это преступная бездеятельность власти, которая оставила людей один на один с коронавирусом, в это время в цивилизованных странах маски и антисептики раздаются бесплатно. Мы все слышали заявление правительства о 10 млн масок, но где они? Одновременно вся страна видела, как более 900 тонн масок были проданы за границу, — рассказал Герасимов.

Он также сообщил, что премьер-министр Словакии рассказал вчера на брифинге, что правительство этой страны предлагало приобрести в Украине партию масок за наличные, но ее перехватила Германия.

Герасимов призвал власти обеспечить население антисептиками и масками.

Напомним, что вчера руководитель Кабмина Денис Шмыгаль проверил склады антисептиков и заверил, что в ближайшее время в медучреждения поступит 10 млн масок с госзапаса.

Источник: Ракурс


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