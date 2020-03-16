Коронавирус в Украине: в Раде требуют раздавать маски и антисептики бесплатно, фото — Главком

https://racurs.ua/n135224-900-tonn-masok-prodali-za-granicu-v-rade-trebuut-razdavat-ih-ukraincam-besplatno-video.html

Ракурс

Дефицит масок и антисептиков в Украине создан искусственно. Об этом заявил в Раде сегодня на согласительном совете соруководитель фракции «Европейская солидарность» Артур Герасимов.

Он требует проинформировать общество и Верховную Раду об ответственности тех, кто провалил подготовку страны к пандемии коронавируса.

Это преступная бездеятельность власти, которая оставила людей один на один с коронавирусом, в это время в цивилизованных странах маски и антисептики раздаются бесплатно. Мы все слышали заявление правительства о 10 млн масок, но где они? Одновременно вся страна видела, как более 900 тонн масок были проданы за границу, — рассказал Герасимов.

Он также сообщил, что премьер-министр Словакии рассказал вчера на брифинге, что правительство этой страны предлагало приобрести в Украине партию масок за наличные, но ее перехватила Германия.

Герасимов призвал власти обеспечить население антисептиками и масками.

Напомним, что вчера руководитель Кабмина Денис Шмыгаль проверил склады антисептиков и заверил, что в ближайшее время в медучреждения поступит 10 млн масок с госзапаса.