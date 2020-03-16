Коронавирусный законопроект усилит карантин и введет уголовную ответственность за умышленное заражение

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Законопроект о борьбе с коронавирусом в Украине завтра будет голосовать Верховная Рада. В то же время сегодня в ходе согласительного совета ВР нардеп Михаил Радуцкий рассказал об этом комплексном проекте закона, предусматривающем принятие ряда мер с целью минимизации распространения коронавируса в Украине.

По состоянию на этот час у нас осталось две правки не согласованных с МВД. Этот законопроект временный, он будет работать только три месяца, — сообщил Радуцкий.

Речь идет об:

оперативной закупке работ и услуг, необходимых для ликвидации и недопущения эпидемии коронавируса в Украине с помощью переговорной процедуры, сокращенной до одного дня;

возможности 100% предоплаты за товары и услуги, которые будут закупаться для борьбы с коронавирусом;

освобождении от уплаты ввозной пошлины и НДС на лекарственные средства и товары медназначения, закупаемые для предотвращения и борьбы с коронавирусом (перечень лекарств будет утверждать правительство);

предоставлении возможности населению работать дистанционно в условиях карантина или идти в отпуск;

запрет на проведение мероприятий госнадзора и контроля на время осуществления мероприятий, связанных с предотвращением и борьбой с коронавирусом;

отнесение введения карантина к форс-мажорным обстоятельствам;

административной ответственности за нарушение обсервации;

уголовной ответственности за умышленное заражение людей;

дополнительных надбавках для медперсонала и других работников, работающих над ликвидацией эпидемии коронавируса.

Также этим законопроектом предусматривается изменение некоторых статей Трудового кодекса сроком на три месяца, где людям может быть предоставлен оплачиваемый отпуск.

И еще мы сегодня вместе с представителями всех фракций решили инициировать на этом заседании постановление Верховной Рады по увеличению карантинных мероприятий: рестораны, кафе, салоны красоты, спортклубы… и общественный транспорт надо останавливать. Транспорт должен курсировать только в определенные часы. Все, что не касается жизнеобеспечения страны, молоко, хлеб я имею в виду, нужно остановить. Таковым будет наше предложение, — сказал Радуцкий.

Напомним, в Украине по состоянию на 9.30 уже обнаружены пять случаев инфицирования новым коронавирусом SARS-CoV-2. Четыре случая зафиксированы в Черновицкой области, еще один — в Житомирской.