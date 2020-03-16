Коронавирусное заседание Рады: что рассмотрят депутаты, фото — Главком

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Ракурс

Специальное «коронавирусное» заседание Верховной Рады состоится во вторник, 17 марта. Сегодня на согласительном совете участники заседания утвердили вопросы для рассмотрения на внеочередной Раде.

Итак, в 8.00 нардепы начнут рассматривать такие вопросы, связанные с борьбой с коронавирусом:

законопроект, который готовит профильный медицинский комитет о мерах по противодействию коронавирусу в Украине;

изменения в календарном плане работы Верховной Рады;

проект постановления об отсрочке парламентских слушаний;

законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на повышение доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров» (№ 2538);

законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно повышения доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются за средства государственного бюджета, и создании условий для закупок в сфере здравоохранения за средства государственного бюджета» (№ 2539);

законопроект, который готовится Комитетом по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, об экономических мероприятий, связанных с коронавирусом.

Кроме того, на заседании спикер Дмитрий Разумков сообщил, что несколько депутатов пошли на больничный.

У нас есть народные депутаты, которые вернулись из зарубежных командировок, которые плохо себя чувствуют — завтра их не будет на внеочередном заседании. Прошу рассмотреть на комитете возможность не учитывать это при начислении заработной платы народным депутатам, — сообщил Разумков.

«Ракурс» писал, что коронавирусный законопроект усилит карантин и введет уголовную ответственность за умышленное заражение людей.