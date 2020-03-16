Коронавирус: в Ужгороде, Ивано-Франковске, Запорожье, Полтаве, Николаеве и Сумах вводят жесткий карантин

Коронавирусный карантин в Украине. Фото: 24 Канал

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Ракурс

Коронавирус в Украине пытаются сдержать всеми силами. Местные власти некоторых областных центров прислушались к настоятельным рекомендациям Минздрава и приняли решение о введении коронавирусного карантина. Карантин было решено ввести в Ужгороде, Ивано-Франковске, Полтаве, Запорожье, Николаеве и Сумах.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в полночь 17 марта в городе вводится жесткий карантин в связи с распространением коронавируса. Все учреждения социальной сферы города временно прекращают прием граждан и будут предоставлять услуги в онлайн-режиме. Руководителям предприятий рекомендовано рассмотреть возможность перехода на дистанционную форму работы.

Общественный транспорт переведут в режим работы выходного дня, количество рейсов по маршрутам сократят. Все медучреждения города обязали быть готовымик поступлению больных коронавирусом.

Мэр Запорожья Владимир Буряк в Facebook сообщил, что в городе пока не зафиксировано случаев заражения коронавирусом, но городская власть решила ввести карантин. Временно прекращают работу объекты общего пользования, в которых может присутствовать более десяти человек одновременно. Театры, кинотеатры, кафе, рестораны, развлекательные и торговые центры, спортивные центры и стадионы будут временно закрыты. Продолжат работу продуктовые магазины и аптеки.

Общественный транспорт в Запорожье будет работать в штатном режиме.

В Полтаве также был введен коронавирусный карантин и многие владельцы ресторанов, кафе, спортивных заведений и общественных учреждений сообщили о закрытии своих предприятий на карантин.

Журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале сообщил, что в Ужгороде также на карантин закрываются все предприятия торговли кроме продуктовых магазинов, аптек и АЗС.

В Николаеве и Сумах также вводят карантин. На карантин не закрывают лишь продуктовые магазины, аптеки и заправки.

Как ранее писал «Ракурс», в Одессе и Львове на карантин закрыли все заведения торговли. Продолжат работать лишь продуктовые магазины и аптеки.