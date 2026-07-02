Последствия обстрелов. Фото: ГСЧС

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Армія Російської Федерації продовжує обстрілювати мирні міста України.

У четвер, 2 липня, російські дрони-камікадзе вдарили по приватному сектору Миколаєва. Постраждали троє осіб. Двом жінкам медики надали першу допомогу на місці. Чоловіка у важкому стані госпіталізували. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Внаслідок обстрілу були пошкоджені п’ять житлових будинків, де виникли пожежі. Вогнеборці ліквідували пожежі будівель, а також займання сухої трави.

В іншому районі міста внаслідок падіння уламків БпЛА виникла масштабна пожежа сухостою на відкритій території. Її вже загасили.

Також сьогодні російські загарбники спрямували безпілотник по автозаправній станції у Сумах. Як повідомив голова ОВА Олег Григоров, внаслідок прицільної атаки постраждали троє цивільних. Поранених госпіталізували, вони отримують необхідну допомогу.

В обласній військовій адміністрації наголосили, що паливну інфраструктуру Сумщини росіяни активно атакують вже другий місяць поспіль.

Нагадаємо, 2 липня війська Росії скинули керовані авіабомби на Дніпропетровську область. Внаслідок атаки загинули семирічна дівчинка, а ще одна дитина була госпіталізована. Також у лікарні перебувають троє дорослих. З них двоє у важкому стані.