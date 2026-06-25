Армия РФ обстреляла АЗС в Запорожье и Сумах. Фото: ГВА

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Армія Росії атакувала автозаправні комплекси в двох областях України.

Вранці у четвер, 25 червня, ворожий ударний дрон типу «Молнія» вдари по одній з автозаправних станцій у Зарічному районі Сум. Атака, що відбулася близько 6.00, призвела до пожежі на місці влучання. Про це виконувач обов’язків міського голови Артем Кобзар повідомив у Telegram.

Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється. На місці події працюють усі необхідні служби, триває ліквідація наслідків ворожої атаки.

Зафіксовано сьогодні приліт по АЗС і в Запоріжжі. Як поінформував у Telegramголова обласної військової адміністрації Іван Федоров, дим, який бачать запоріжці — то наслідки російської атаки по автозаправній станції.

Нагадаємо, останнім часом росіяни почали регулярно бити по АЗС у різних регіонах України. Під ударами були заправки у Харківській, Одеській, Запорізькій областях.

Зокрема, вранці 24 червня окупанти атакували автозаправну станцію на околиці Сум. Внаслідок обстрілу постраждали троє цивільних, які перебували на території. Також були пошкоджені автомобілі. Згодом було зафіксоване ще одне влучання по території АЗС в Зарічному районі міста. Тоді постраждала одна людина.