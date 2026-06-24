Російський БпЛА 24 червня 2026 року атакував АЗС на околиці Сум, фото: Сумська ОВА

https://racurs.ua/ua/n214611-rashysty-systemno-b-ut-po-azs-sumschyny-ova-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 24 червня, вранці атакували автозаправну станцію на околиці Сум.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

За попередньою інформацією:

постраждали троє цивільних, які перебували на території. Медики їх обстежують та надають необхідну допомогу. Попередньо, ушкодження не важкі;

пошкоджені автомобілі.

Ворог системно б'є по АЗС області, — наголосив Григоров.

Крім того, росіяни сьогодні атакували дронами цивільну інфраструктуру в центрі Конотопа.

Відомо про чотирьох постраждалих внаслідок цього удару — підлітка, двох жінок та чоловіка. Їм надають необхідну допомогу медики.

Також сьогодні стало відомо, що помер водій тролейбуса, який отримав тяжкі травми внаслідок російського удару керованою авіабомбою по околицях Сум, котрий стався ввечері 22 червня.