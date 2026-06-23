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Наслідки російського авіаудару по Сумах, фото: Нацполіція
Перші хвилини після російського удару КАБами по Сумах показала поліція (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n214601-pershi-hvylyny-pislya-rosiyskogo-udaru-kabamy-po-sumah-pokazala-policiya-video.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 22 червня, ввечері завдали ударів керованими авіабомбами по місту Суми.
Нацполіція сьогодні, 23 червня, опублікувала відео, котре показує перші хвилини після російських ударів.
Зазначається, що першими на місце події прибули інспектори відділення тактичної підтримки (TacTeam) та роти ТОР Патрульної поліції. Вони виявили палаючий тролейбус, всередині якого перебував водій.
Унаслідок ворожої атаки чоловік отримав тяжкі травми ніг. Інспектори наклали турнікети, надали домедичну допомогу та службовим автомобілем доправили травмованого до медичного закладу, — розповіли у поліції.