Наслідки російського авіаудару по Сумах, фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n214601-pershi-hvylyny-pislya-rosiyskogo-udaru-kabamy-po-sumah-pokazala-policiya-video.html

Ракурс

Російські загарбники вчора, 22 червня, ввечері завдали ударів керованими авіабомбами по місту Суми.

Нацполіція сьогодні, 23 червня, опублікувала відео, котре показує перші хвилини після російських ударів.

Зазначається, що першими на місце події прибули інспектори відділення тактичної підтримки (TacTeam) та роти ТОР Патрульної поліції. Вони виявили палаючий тролейбус, всередині якого перебував водій.