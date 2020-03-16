Коронавирус: в Киеве закрывают торговые заведения и ограничивают междугороднее транспортное сообщение (ВИДЕО)

Киев усиливает меры по борьбе с коронавирусом

https://racurs.ua/n135226-koronavirus-v-kieve-zakryvaut-torgovye-zavedeniya-i-ogranichivaut-mejdugorodnee-transportnoe.html

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В Киеве из-за угрозы распространения нового коронавируса SARS-CoV-2 с 17 марта закрывают торговые центры и магазины, кроме продуктовых и хозяйственных точек, а также аптек.

Также продолжат работать АЗС, банки и банкоматы. Об этом сообщает пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко.

Кроме того, не будут работать развлекательные и спортивные заведения, а также парикмахерские, косметические и СПА салоны и массажные кабинеты.

Власти Киева решили максимально ограничить передвижение людей между столицей и другими населенными пунктами, массовые мероприятия (в том числе религиозные), а также работу заведений общественного питания.

Заведения быстрого питания, рестораны, кафе и бары не будут работать, однако смогут принимать онлайн заказ на доставку еды.

Городские власти продолжат работать, ЦНАПы при необходимости будут принимать людей, однако — по предварительной записи онлайн.

Во время сегодняшнего заседания КГГА приняла решение ограничить с 17 марта на въезд/выезд транспортное сообщение с другими городами. Кроме того, решено обеспечить проведение мероприятий дезинфекции на конечных станциях маршрутов общественного транспорта, и не допускать к выходу на маршрут транспортных средств, не прошедших дезинфекцию.

Также решено ограничить в Киеве торговые ярмарки.

Кроме того, новые ограничения, которые предусматривают закрытие ряда торговых заведений, могут ввести и в Тернополе. По информации издания 0352.ua, сегодня в 16.00 состоится заседание оперативного штаба по этому вопросу, а завтра — внеочередное заседание горсовета.

Напомним, из-за карантина был изменен график работы Верховной Рады.