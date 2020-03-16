Київ посилює заходи для боротьби з коронавірусом

https://racurs.ua/ua/n135226-koronivirus-u-kyievi-zakryvaut-torgovi-zaklady-ta-obmejuut-transportne-spoluchennya.html

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У Києві через загрозу поширення нового коронавірусу SARS-CoV-2 з 17 березня закривають торговельні центри і магазини, окрім продуктових і господарських точок та аптек.

Також продовжать працювати АЗС, банки та банкомати. Про це повідомляє прес-служба мера Києва Віталія Кличка.

Крім того, не працюватимуть розважальні та спортивні заклади, а також перукарні, косметичні й СПА салони та масажні кабінети.

Влада Києва вирішила максимально обмежити пересування людей між столицею та іншими населеними пунктами, масові заходи (зокрема й релігійні), а також роботу закладів громадського харчування.

Заклади швидкого харчування, ресторани, кафе та бари не працюватимуть, проте зможуть приймати онлайн замовлення на доставку їжі.

Міська влада продовжить працювати, ЦНАПи за потреби прийматимуть людей, проте — за попереднім записом онлайн.

Під час сьогоднішнього засідання КМДА ухвалила рішення обмежити з 17 березня на в’їзд/виїзд транспортне сполучення з іншими містами. Крім того, вирішено забезпечити проведення заходів дезінфекції на кінцевих станціях маршрутів громадського транспорту, та не допускати до виходу на маршрут транспортних засобів, які не пройшли дезінфекцію.

Також вирішено обмежити в Києві торговельні ярмарки.

Крім того, нові обмеження, які передбачають закриття низки торговельних закладів, можуть запровадити й у Тернополі. За інформацією видання 0352.ua, сьогодні о 16.00 відбудеться засідання оперативного штабу з цього питання, а завтра — позачергове засідання міськради.

Нагадаємо, через карантин було змінено графік роботи Верховної Ради.