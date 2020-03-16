Первый больной COVID-19 выздоровел в Черновцах, фото — Обозреватель

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Ракурс

В Украине выздоровел первый больной коронавирусом COVID-19. Он сдал повторный анализ, который оказался отрицательным.

Об этом на брифинге в Черновцах 16 марта сообщила заместитель председателя Черновицкой областной государственной администрации Наталья Гусак.

Это наш первый пациент, у него на коронавирус негативные результаты анализа, — сообщила Гусак.

Если через двое суток у него окажется отрицательным и повторный анализ, больного смогут выписать из больницы.

Сегодня у двух жителей Черновицкой области диагностировали COVID-19. Состояние женщин удовлетворительное. Они находятся в изоляции.

Одна из инфицированных женщин вернулась в течение инкубационного периода из Италии. Сейчас все лица, с которыми она контактировала, изолированы в условиях стационара. Вторая женщина в последнее время не покидала пределов страны, контактировала с лабораторно подтвержденным больным.

Ранее она была госпитализирована с симптомами острого вирусного заболевания, контактировала с больным коронавирусной инфекцией. Пациентку обследовали и оказывали медицинскую помощь в условиях изоляции. Утром 16 марта у нее лабораторно подтвердился COVID-19.

Чиновник также рассказала, что жена больного № 2 в Черновцах сдала отрицательный тест на коронавирус. Однако Гусак призвала дождаться повторного анализа.

Пока в Украине зарегистрировали пять лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. В частности, четыре в Черновицкой области и один в Житомирской, который стал смертельным.