Перший хворий на COVID-19 одужав у Чернівцях, фото — Оглядач

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Ракурс

В Україні одужав перший хворий на коронавірус COVID-19. Він здав повторний аналіз і він виявився негативним.

Про це на брифінгу у Чернівцях 16 березня повідомила заступник голови Чернівецької обласної державної адміністрації Наталія Гусак.

Це наш перший пацієнт, у нього на коронавірус негативні результати аналізу, — повідомила Гусак.

Якщо через дві доби у нього виявиться негативним і повторний аналіз, хворого зможуть виписати із лікарні.

Сьогодні у двох мешканців Чернівецької області діагностували COVID-19. Стан жінок задовільний. Вони перебувають в ізоляції.

Одна з інфікованих жінок повернулася впродовж інкубаційного періоду з Італії. Наразі всі особи, з якими вона близько контактувала, ізольовані в умовах стаціонару. Друга жінка останнім часом не покидала меж країни, контактувала із лабораторно підтвердженим хворим на коронавірус. Раніше вона була госпіталізована із симптомами гострого вірусного захворювання, контактувала із хворим на коронавірусну інфекцію. Пацієнтку обстежували та надавали медичну допомогу в умовах ізоляції. Вранці 16 березня в неї лабораторно підтвердився COVID-19.

Чиновник також розповіла, що дружина хворого № 2 у Чернівцях здала негативний тест на коронавірус. Однак Гусак закликала дочекатися повторного аналізу.

Наразі в Україні зареєстрували п’ять лабораторно підтверджених випадків захворювання коронавірусом. Зокрема, чотири у Чернівецькій області та один у Житомирській, який став смертельним.