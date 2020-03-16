Петр Порошенко, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n135230-nabu-otkrylo-proizvodstvo-otnositelno-politicheskih-presledovaniy-poroshenko-video.html

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Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло производство по факту политического преследования пятого президента Украины Петра Порошенко, ныне народного депутата из фракции «Европейская солидарность».

Об этом в комментарии журналистам сообщили адвокаты Порошенко Илья Новиков и Игорь Головань.

По словам Новикова, соответствующее заявление было подано еще летом 2019 года. Оно касалось действий тогдашнего главы Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы.

В прошлом году в интернете начали публиковаться так называемые «пленки Трубы» — якобы записи разговоров в кабинете Трубы, которые касались вмешательств в осуществляемые в отношении Порошенко и его соратников расследования.

Следователи выполняли задачи по политическому преследованию Петра Порошенко, — убежден Новиков. — Надеемся, что все люди, которые злоупотребляли влиянием, понесут ответственность.

Мы знаем, что не было у государственных органов энтузиазма расследовать эти дела, не было желания допрашивать участников разговоров в кабинете Трубы. Это свидетельствовало о системной организации из высоких кабинетов, в том числе Офиса президента, — считает Головань.

Напомним, в декабре 2019 года Telegram-канал «Трубу прорвало» опубликовал записи о возможном давлении Трубы на следователя по делу Порошенко.