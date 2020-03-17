Карантин відтермінував суд щодо беркутівців у справі про розстріли на Євромайдані

https://racurs.ua/ua/n135305-karantyn-vidterminuvav-sud-schodo-berkutivciv-u-spravi-pro-rozstrily-na-ievromaydani.html

Ракурс

Сьогодні в Святошинському районному суді Києва в закритому режимі мало відбутися засідання у справі екс-беркутівців. На нього прийшли представники родин Небесної сотні. Однак засідання відклали на 12.00 4 червня.

У суді повідомили, що суд перенесли через карантин у країні. На засідання прийшли двоє обвинувачених — Сергій Тамтура та Олександр Маринченко. У них відібрали заяви про особисте зобов’язання. З приводу інших трьох обвинувачених інформації у суду немає, повідомляє у телеграм-каналі INSIDER.

Раніше беркутівців обміняли на українських полонених в ОРДЛО, але вони повернулися начебто, щоб довести в суді свою невинність.

Наприкінці грудня 2019 року усім беркутівцям у цій справі змінили запобіжний захід із арешту на особисте зобов’язання. Згодом вони були обміняні на українських громадян, який утримували у ДНР-ЛНР.

Маринченко і Тамтура — двоє з п’яти колишніх співробітників спецпідрозділу «Беркут» на початку лютого повернулися після обміну до Києва. Їх, а також Олега Янішевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна обвинувачують у вбивстві 48 і пораненні 80 людей на вулиці Інститутській у Києві 20 лютого 2014 року.