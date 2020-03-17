Карантин отсрочил суд по делу о расстрелах на Евромайдане, фото — Лига

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Сегодня в Святошинском районном суде Киева в закрытом режиме должно было состояться заседание по делу экс-беркутовцев. На него пришли представители семей Небесной сотни. Однако заседание отложили на 12.00 4 июня.

В суде сообщили, что суд перенесли из-за карантина в стране. На заседание пришли двое обвиняемых — Сергей Тамтура и Александр Маринченко. У них отобрали заявления о личном обязательстве. По поводу остальных трех обвиняемых информации у суда нет, сообщает в телеграм-канале INSIDER.

Ранее беркутовцев обменяли на украинских пленных в ОРДЛО, но они вернулись якобы, чтобы доказать в суде свою невиновность.

В конце декабря 2019 года всем беркутовцам в этом деле изменили меру пресечения с ареста на личное обязательство. Впоследствии они были обменены на украинских граждан, который удерживали в ДНР-ЛНР.

Маринченко и Тамтура — двое из пяти бывших сотрудников спецподразделения «Беркут» в начале февраля вернулись после обмена в Киев. Их, а также Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина обвиняют в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской в ​​Киеве 20 февраля 2014 года.