Компания SkyUp Airlines. Фото: delo.ua

https://racurs.ua/n135380-kabmin-vydelil-bolee-4-mln-doll-na-evakuaciu-ukraincev-iz-za-rubeja-bolshuu-chast-sredstv.html

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Авиабилеты по льготной доступной цене начала продавать компания SkyUp Airlines.

Такое решение было принято совместно с Министерством иностранных дел и Мининфраструктуры. Билеты будут продавать на нерегулярные рейсы из Парижа, Аликанте, Берлина, Стокгольма, Вены, Варшавы, Праги, Тбилиси, Лиссабона, Мюнхена, Неаполя, Франкфурта, Праги, Таллина, Цюриха, Стамбула, Барселоны, Лондона. Об этом 18 марта сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Facebook.

Это еще один инструмент возвращения украинцев из-за рубежа. Идите на сайт авиакомпании и берите билеты. Также распространяйте эту информацию. Мы же работаем дальше для решения остальных проблем наших людей, которые застряли по всему миру, — заявил дипломат.

Тем временем министр инфраструктуры Владислав Криклий предложил Кабинету министров выделить из резервного фонда госбюджета более 4 млн долл. на возвращение украинцев из-за рубежа авиарейсами. Такое предложение он озвучил на заседании Кабмина, передает «Укринформ».

Министерство инфраструктуры рассчитало потребность в средствах на осуществление мероприятий по эвакуации граждан Украины путем перевозки пассажиров авиационным транспортом на нерегулярной основе, которые намерены вернуться в Украину и нуждаются в эвакуации Так, общий объем ассигнований, которые предлагается выделить из резервного фонда бюджета, составляет сумму, эквивалентную 4 млн 161 тыс. 750 долл., — заявил министр.

По словам Криклия, что эвакуировать 35 тыс. 479 граждан нужно осуществить 175 рейсов.

Впоследствии нардеп Алексей Гончаренко заявил, что Кабмин выделил 4 млн 161 тыс. долл. США из резервного фонда Кабмина для эвакуации граждан Украины из-за рубежа. Большую часть этих средств получит компания SkyUp.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что государство сотрудничает с туристическими компаниями и перевозчиками, чтобы вернуть украинских туристов. Налажено плановое возвращение украинцев из Египта, ОАЭ, Доминиканской Республики, курортных островов, из Северной и Южной Америк.