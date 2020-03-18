Компанія SkyUp Airlines. Фото: delo.ua

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Авіаквитки за пільговою доступною ціною почала продавати компанія SkyUp Airlines.

Таке рішення було ухвалене спільно з Міністерство закордонних справ та Мінінфраструктури. Квитки продаватимуть на нерегулярні рейси з Парижа, Аліканте, Берліна, Стокгольма, Відня, Варшави, Праги, Тбілісі, Ліссабону, Мюнхена, Неаполя, Франкфурта, Праги, Талліна, Цюриха, Стамбула, Барселони, Лондона. Про це 18 березня повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба в Facebook.

Це ще один інструмент повернення українців з-за кордону. Йдіть на сайт авіакомпанії і беріть квитки. Також поширюйте цю інформацію. Ми ж працюємо далі для вирішення решти проблем наших людей, які застрягли по всьому світі, — заявив дипломат.

Тим часом міністр інфраструктури Владислав Криклій запропонував Кабінету міністрів виділити з резервного фонду держбюджету понад 4 млн дол. на повернення українців з-за кордону авіарейсами. Таку пропозицію він озвучив на засіданні Кабміну, передає «Укрінформ».

Міністерство інфраструктури розрахувало потребу в коштах на здійснення заходів з евакуації громадян України шляхом перевезення пасажирів авіаційним транспортом на нерегулярній основі, які мають намір повернутися в Україну та потребують евакуації Так, загальний обсяг асигнувань, які пропонується виділити з резервного фонду бюджету, складає суму, еквівалентну 4 млн 161 тис. 750 дол., — заявив міністр.

За словами Криклія, що евакуювати 35 тис. 479 громадян потрібно здійснити 175 рейсів.

Згодом нардеп Олексій Гончаренко заявив, що Кабмін виділив 4 млн 161 тис. дол. США з резервного фонду Кабміну для евакуації громадян України з-за кордону. Велику частина цих коштів отримає компанія SkyUp.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що держава співпрацює із туристичними компаніями та перевізниками, щоб повернути українських туристів. Налагоджено планове повернення українців з Єгипту, ОАЕ, Домініканської Республіки, курортних островів, з Північної та Південної Америк.