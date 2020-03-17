Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

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Володимир Зеленський, президент України, записав нове звернення до співвітчизників. Він запевнив, що влада поверне всіх громадян України, які перебувають за кордоном.

Сьогодні держава співпрацює із туристичними компаніями та перевізниками, щоб повернути українських туристів. Налагоджено планове повернення українців з Єгипту, ОАЕ, Домініканської Республіки, курортних островів, з Північної та Південної Америк. Про це йдеться у зверненні, яке опубліковане на сторінці Зеленського у Facebook.

Щодо інших громадян за кордоном. Вам необхідно зробити декілька важливих кроків. Зареєструйтесь у системі «Друг». Там повідомте МЗС про країну, де ви перебуваєте, й надайте якомога більше інформації про суть проблеми в розділі «Коментар до подорожі». Це дуже допоможе нашим дипломатам та спростить формування списків громадян, які мають терміново повернутися додому, — заявив Зеленський.

За його словами, уряд сформував так звані хабові точки. Потрапивши туди, українці зможуть дістатися до України безкоштовно або за пільговими цінами.

Також президент закликав до фізичної та інформаційної гігієни, на карантині порадив читати книжки та дивитися фільми. На думку глави держави варто прочитати роман «Вцілилий» Чака Поланіка, «Музей покинутих секретів» Оксани Забужко та переглянути французький фільм «1+1».

Нагадаємо, на території Україні станом на 20.00 17 березня зареєстровано 14 випадків зараження COVID-19, з них 2 летальних. Десять випадків інфікування зафіксовані в Чернівецькій області, по одному випадку в Житомирській та Київській області. Ще двоє інфікованих виявлено в Києві.