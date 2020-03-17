Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

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Владимир Зеленский, президент Украины, записал новое обращение к соотечественникам. Он заверил, что власть вернет всех граждан Украины, находящихся за рубежом.

Сегодня государство сотрудничает с туристическими компаниями и перевозчиками, чтобы вернуть украинских туристов. Налажено плановое возвращение украинцев из Египта, ОАЭ, Доминиканской Республики, курортных островов, из Северной и Южной Америк. Об этом говорится в обращении, которое опубликовано на страничке Зеленского в Facebook.

Относительно других граждан за рубежом. Вам необходимо сделать несколько важных шагов. Зарегистрируйтесь в системе «Друг». Там сообщите МИД о стране, где вы находитесь, и предоставьте как можно больше информации о сути проблемы в разделе «Комментарий к путешествию». Это очень поможет нашим дипломатам и упростит формирование списков граждан, которые хотят срочно вернуться домой, — заявил Зеленский.

По его словам, правительство сформировало так называемые хабовые точки. Попав туда, украинцы смогут добраться в Украину бесплатно или по льготным ценам.

Также президент призвал к физической и информационной гигиене, на карантине посоветовал читать книги и смотреть фильмы. По мнению главы государства, стоит прочитать роман «Уцелевший» Чака Поланика, «Музей заброшенных секретов» Оксаны Забужко и посмотреть французский фильм «1+1».

Напомним, на территории Украины по состоянию на 20.00 17 марта зарегистрированы 14 случаев заражения COVID-19, из них 2 летальных. Десять случаев инфицирования зафиксированы в Черновицкой области, по одному случаю в Житомирской и Киевской области. Еще двое инфицированных обнаружены в Киеве.