Рада перенесла рассмотрение законопроекта о рынке земли. Фото: ВАР

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Верховная Рада отказалась вносить в повестку дня законопроект о рынке земли. Законопроект, который касается земельной реформы, отложили.

Переговоры президента Владимира Зеленского с Международным валютным фондом о предоставлении экстренной помощи не имели успеха. Поэтому глава государства дал парламенту отбой по голосованию за рынок земли. Голосование переносится на неопределенный срок. Об этом 17 марта сообщил главный редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов на собственной странице в Facebook.

Вчера на заседании фракции президент убеждал депутатов проголосовать за закон сегодня, поскольку якобы достиг договоренности с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой о предоставлении Украине экстренной безвозвратной помощи в размере 5 млрд долл. Переговоры с Георгиевой Зеленский ведет лично — и даже предлагал председателю комитета по экономике Наталухе позвонить в МВФ с его номера, в доказательство серьезности намерений МВФ. Наталуха указывал на риски законопроекта и политические последствия, — говорится в сообщении.

По словам Бутусова, Зеленский убедил фракцию добиться поддержки законопроекта, но в МВФ не дали гарантий относительно транша в обмен на закон о рынке земли. После этого глава государства дал указание отложить голосование за земельную реформу.

Тем временем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram отметил, что на встрече с послами стран «Большой семерки» обсудил планы нового правительства и работу в условиях сложной ситуации в мире, которую вызвал коронавирус. Шмыгаль отметил, что среди приоритетов Кабмина — эффективная приватизация.

Со своей стороны я заверил, что несмотря на нелегкие вызовы, наша команда намерена и дальше проводить начатые реформы и продолжать сотрудничество с Международным валютным фондом. Мы решительно настроены повысить энергоэффективность и строить диалог с инвесторами, — говорится в сообщении.

Напомним, в Кабинете министров Украины заявляли, что за несколько недель договорятся с Международным валютным фондом относительно следующего денежного транша.