Рада перенесла розгляд законопроекту про ринок землі. Фото: ВАР

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Верховна Рада відмовилася вносити до порядку денного законопроект про ринок землі. Законопроект, який стосується земельної реформи, відклали.

Переговори президента Володимира Зеленського з Міжнародним валютним фондом про надання екстреної допомоги не мали успіху. Через це глава держави дав парламенту відбій по голосуванню за ринок землі. Голосування переноситься на невизначений термін. Про це 17 березня повідомив головний редактор «Цензор.НЕТ» Юрій Бутусов на власній сторінці у Facebook.

Вчора на засіданні фракції президент переконував депутатів проголосувати за закон сьогодні, оскільки нібито досяг домовленості з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою про надання Україні екстреної безповоротної допомоги в розмірі 5 млрд дол. Переговори з Георгієвою Зеленський веде особисто — і навіть пропонував голові комітету з економіки Наталусі зателефонувати в МВФ з його номера, на доказ серйозності намірів МВФ. Наталуха вказував на ризики законопроекту і політичні наслідки, — йдеться у повідомленні.

За словами Бутусова, Зеленський переконав фракцію домогтися підтримки законопроекту, але в МВФ не дали гарантів щодо траншу в обмін на закон про ринок землі. Після цього глава держави дав вказівку відкласти голосування за земельну реформу.

Тим часом прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram відзначив, що на зустрічі з послами країн «Великої сімки» обговорив плани нового уряду та роботу в умовах складної ситуації у світі, яку спричинив коронавірус. Шмигаль відзначив, що серед пріоритетів Кабміну — ефективна приватизація.

Зі свого боку я запевнив, що попри нелегкі виклики, наша команда має намір і надалі проводити розпочаті реформи та продовжувати співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Ми рішуче налаштовані підвищити енергоефективність і будувати діалог з інвесторами, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Кабінеті міністрів України заявляли, що за кілька тижнів домовляться із Міжнародним валютним фондом щодо наступного грошового траншу.