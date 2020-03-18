Коронавірус в Україні: в ОРДЛО спалах пневмонії і відсутні тести на COVID-19, фото — ATR

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Ракурс

Коронавірусна епідемія може лютувати і в окупованих регіонах Донбасу та в Криму. Ситуаця ускладнюється тим, що в ОРДЛО відсутні тести на COVID-19.

Уповноважений з прав людини Верховної Ради Людмила Денісова повідомила, що отримала інформацію від своїх партнерів — громадської організації «Східна правозахисна група» — щодо кількості звернень у медзаклади людей, які живуть на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Правозахисники розповіли, що тільки впродовж минулого тижня 600 осіб звернулися до лікарів з симптомами ГРВІ, а з підозрою на пневмонію — 91 людина. Аналогічна інформація щодо окупованого росіянами Криму відсутня. Ситуація ускладнюється тим, що на тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей відсутні тести на визначення COVID-19, тому лікарі не можуть встановити, чим саме викликана пневмонія.

Денісова звернулася до міжнародних гуманітарних організацій, які мають доступ до окупованих регіонів України, щоб вони посприяли у забезпеченні тестами на визначення COVID-19, медичними препаратами, та засобами особистого захисту цивільного населення.

Російські ЗМІ учора повідомили, що в’їзд в Росію для жителів ДНР, які не мають російського громадянства, тимчасово обмежений. Про це повідомили в прикордонному управлінні Федеральної служби безпеки РФ по Ростовській області. Заборона буде діяти з 18 березня до 1 травня 2020 року.

«Ракурс» розповідав, що коронавірус SARS-CoV-2 може циркулювати на окупованих територіях Донбасу. У зв’язку з цим із 7 березня на контрольно-пропускних пунктах в’їзду-виїзду на Донбасі запровадили тимчасові обмежувальні заходи. Всім особам, які перетинатимуть лінію розмежування, вимірюватимуть температуру тіла, а також будуть проводити загальний огляд. У випадку, якщо у людей будуть виявлені ознаки інфікування, їх доставлятимуть до лікарень.