Українська мова в школах: профільний комітет парламенту розглянув законопроект Бужанського

Українська мова в школах: профільний комітет парламенту розглянув законопроект Бужанськогоhttps://racurs.ua/ua/n135378-ukrayinska-mova-v-shkolah-profilnyy-komitet-parlamentu-rozglyanuv-zakonoproekt-bujanskogo.htmlРакурс
Зміни до мовного законодавств, котрі законопроектом № 2362 запропонував народний депутат зі «Слуги народу» Максим Бужанський, під час свого сьогоднішнього засідання не підтримав комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.
Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив народний депутат із фракції «Європейська солідарність» Володимир Вятрович.
Запропоновані Бужанським зміни стосуються питання навчання державною мовою в закладах освіти. Згідно з ними, може бути збільшено обсяг російської мови в школах.
Народний депутат із фракції «Голос» Юлія Клименко у своєму Фейсбуці повідомила, що цей законопроект стояв у плані на розгляд комітету на травень, однак відповідний строк було перенесено на два місяці раніше.
Мабуть, комітету з гуманітарної політики більше немає чим зайнятися в складні для України часи, інших гуманітарних і інформаційних проблем у них немає, — наголошує депутат.
За словами Клименко, цей законопроект не було відхилено комітетом. Натомість вирішено ухвалити рішення щодо нього після вивчення ситуації з бюджетом та станом впровадження освітнього закону в школах.
Нагадаємо, сьогоднішнє засідання цього комітету відбувалося за зачиненими дверима.