Українська мова в школах: профільний комітет парламенту розглянув законопроект Бужанського

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики сьогодні розглядав законопроект №2362, фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n135378-ukrayinska-mova-v-shkolah-profilnyy-komitet-parlamentu-rozglyanuv-zakonoproekt-bujanskogo.html

Ракурс

Зміни до мовного законодавств, котрі законопроектом № 2362 запропонував народний депутат зі «Слуги народу» Максим Бужанський, під час свого сьогоднішнього засідання не підтримав комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив народний депутат із фракції «Європейська солідарність» Володимир Вятрович.

Запропоновані Бужанським зміни стосуються питання навчання державною мовою в закладах освіти. Згідно з ними, може бути збільшено обсяг російської мови в школах.

Народний депутат із фракції «Голос» Юлія Клименко у своєму Фейсбуці повідомила, що цей законопроект стояв у плані на розгляд комітету на травень, однак відповідний строк було перенесено на два місяці раніше.

Мабуть, комітету з гуманітарної політики більше немає чим зайнятися в складні для України часи, інших гуманітарних і інформаційних проблем у них немає, — наголошує депутат.

За словами Клименко, цей законопроект не було відхилено комітетом. Натомість вирішено ухвалити рішення щодо нього після вивчення ситуації з бюджетом та станом впровадження освітнього закону в школах.

Нагадаємо, сьогоднішнє засідання цього комітету відбувалося за зачиненими дверима.