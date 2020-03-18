Комітет Ради за зачиненими дверима вирішує долю української мови у школах (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Комітет Ради за зачиненими дверима вирішує долю української мови у школах

https://racurs.ua/ua/n135359-komitet-rady-za-zachynenymy-dveryma-vyrishuie-dolu-ukrayinskoyi-movy-u-shkolah-translyaciya.html

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До закону про державну мову, а також закону про освіту можуть почати вносити поправки через ініціативу нардепа від президентської фракції «Слуги народу» Максима Бужанського. Під час засідання комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики депутати розглянуть законопроект № 2362 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державною мовою в закладах освіти.