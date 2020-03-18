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Комітет Ради за зачиненими дверима вирішує долю української мови у школах
Комітет Ради за зачиненими дверима вирішує долю української мови у школах (ТРАНСЛЯЦІЯ)https://racurs.ua/ua/n135359-komitet-rady-za-zachynenymy-dveryma-vyrishuie-dolu-ukrayinskoyi-movy-u-shkolah-translyaciya.htmlРакурс
До закону про державну мову, а також закону про освіту можуть почати вносити поправки через ініціативу нардепа від президентської фракції «Слуги народу» Максима Бужанського. Під час засідання комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики депутати розглянуть законопроект № 2362 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державною мовою в закладах освіти.
Бужанський пропонує збільшити обсяг російської мови в школах. Можливо це і був план карантину — протягнути всі проросійські закони «тихою сапою». Така вона нова і прозора політика монобільшості. Замість того, щоб займатися нагальними проблемами українців і рятувати країну від коронавірусу і економічної кризи, влада продовжує дратувати та розколювати суспільство, — пише нардеп фракції «Голос» Юлія Клименко.
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