Коронавірус у Європі: у Франції запровадили формуляр для виходу з дому, фото — Bituk Media

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Коронавірус у Європі змушує вдаватися владу різних країн до непопулярних заходів. Наприклад, у Франції сьогодні запровадили формуляр для виходу з дому. Його треба заповнити, щоб отримати дозвіл на переміщення.

Глава МВС Франції Крістоф Кастанер оголосив, що кожна людина, яка вирішила вийти з дому в умовах пандемії, повинна довести обґрунтованість переміщення. Для цього необхідно заповнити формуляр, в якому слід вказати ім’я, прізвище, дату народження, адресу і причину переміщення. Таких причин може бути п’ять:

похід на роботу, якщо неможливо працювати вдома. При цьому потрібно мати і документ, що підтверджує, що робота з дому неможлива, вказати, що на роботі є нагальні справи;

переміщення для покупки товарів першої необхідності в дозволених точках продажів;

візити до лікаря;

невідкладні сімейні питання, наприклад, допомога людям із групи ризику, а також догляд за дітьми;

короткі переміщення поблизу будинку — пробіжки чи вигул собак, які не є груповими.

Формуляр можна скачати на сайті міністерства внутрішніх справ країни.

Вчора у Франції почали діяти обмеження на переміщення на термін щонайменше 15 діб. Порушників каратимуть, попередив у своєму зверненні президент Еммануель Макрон. У МВС оголосили про мобілізацію 100 тис. поліцейських і жандармів для контролю за обґрунтованістю пересувань громадян. За порушення карантинних обмежень передбачили штраф 38 євро. Найближчим часом він буде збільшений до 135 євро.

У Бельгії громадян також сьогодні попросили залишатися вдома і обмежувати контакти з людьми, крім найближчої родини. Від 12.00 всі магазини з товарами не першої необхідності закрилися. Люди переведені на роботу з дому.