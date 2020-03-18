Коронавірус: кількість інфікованих перевищила 200 тис., у китайській провінції Хубей не виявлено нових випадків (КАРТА)

У світі триває спалах коронавірусу SARS-CoV-2, фото:

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Епідемія коронавірусу SARS-CoV-2 у світі триває.

Загалом вже зафіксовано понад 200 тис. випадків інфікування, щонайменше 7 тис. 979 людей померли від цього захворювання, понад 81,2 тис. вилікувалися. Про це повідомляє Telegram-канал BNO News.

На першому місці за кількістю хворих — материковий Китай, де зафіксовано понад 80,8 тис. випадків інфікування та понад 3,2 тис. померли від цього захворювання людей.

Водночас у цій країні спалах коронавірусу йде на спад. Так, у провінції Хубей, яка впродовж тривалого часу була світовим епіцентром коронавірусу, впродовж двох днів не фіксуються нові випадки коронавірусу. Про це повідомляє агентство «Сіньхуа» з посиланням на місцеву владу.

Загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у цій провінції складає 67,8 тис.

Поступово наздоганяє Китай у сумному «рейтингу» захворюваності на коронавірус Італія. Там вже виявлено понад 31,5 тис. інфікованих, щонайменше 2 тис. 503 людини померли.

На третьому місці — Іран з понад 16,1 тис. інфікованих людей та 988 померлими.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Нагадаємо, нещодавнє дослідження американських вчених свідчить, що SARS-CoV-2 виник в результаті природної еволюції вірусів, а не був створений у лабораторії.