В мире продолжается вспышка коронавируса SARS-CoV-2

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Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2 в мире продолжается.

В целом уже зафиксировано более 200 тыс. Случаев инфицирования, по меньшей мере 7 тыс. 979 человек умерли от этого заболевания, более 81,2 тыс. вылечились. Об этом сообщает Telegram-канал BNO News.

На первом месте по количеству больных — материковый Китай, где зафиксировано более 80,8 тыс. случаев инфицирования и более 3,2 тыс. умерших от этого заболевания людей.

В то же время в этой стране вспышка коронавируса идет на спад. Так, в провинции Хубэй, которая на протяжении длительного времени была мировым эпицентром коронавируса, в течение двух дней не фиксируются новые случаи коронавируса. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавируса в этой провинции составляет 67,8 тыс.

Постепенно догоняет Китай в печальном «рейтинге» заболеваемости коронавирусом Италия. Там уже выявлено более 31,5 тыс. инфицированных, не менее 2 тыс. 503 человека умерли.

На третьем месте — Иран с более чем 16,1 тыс. инфицированных людей и 988 умершими.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Напомним, недавнее исследование американских ученых показывает, что SARS-CoV-2 возник в результате естественной эволюции вирусов, а не был создан в лаборатории.