Эпидемия коронавируса: ученые установили, был ли SARS-CoV-2 создан в лаборатории

В мире продолжается эпидемия нового коронавируса

https://racurs.ua/n135349-epidemiya-koronavirusa-uchenye-ustanovili-byl-li-sars-cov-2-sozdan-v-laboratorii.html

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Коронавирус SARS-CoV-2 является результатом естественной эволюции вирусов.

Ученые, проанализировав последовательность геномов SARS-CoV-2 и родственных вирусов, не обнаружили никаких доказательств того, что вирус был создан в лаборатории или иным искусственным способом. Об этом сообщает пресс-служба американского некоммерческого медицинского исследовательского центра Scripps Research.

Сравнив имеющиеся данные о последовательности геномов для известных штаммов коронавирусов, мы можем уверенно утверждать, что SARS-CoV-2 возник в результате природных процессов, — отмечает доцент иммунологии и микробиологии из Scripps Research Кристиан Андерсен.

Ученые проанализировали генетические данные относительно шиповых белков на внешней стороне вируса, которые он использует для захвата и проникновения сквозь внешние стенки клеток человека и животных.

Более конкретно, они сосредоточены на двух важных признаках шипового белка: рецептор-связующем домене (RBD), своеобразном крючке, который хватается за клетки-хозяева, и молекулярном «консервном ноже», который позволяет вирусу взламывать клетки хозяина и проникать внутрь.

Ученые обнаружили, что RBD-часть белков SARS-CoV-2 эволюционировала, чтобы эффективно нацелиться на молекулярную особенность внешней части человеческих клеток — рецептор ACE2, который участвует в регулировании кровяного давления.

По мнению ученых, чрезвычайная эффективность, с которой шиповые белки SARS-CoV-2 связывают человеческие клетки, не может быть результатом генной инженерии — она ​​могла развиться только в результате естественного отбора.

Теория о естественной эволюции нового коронавируса также подтверждалось данными о «хребте» SARS-CoV-2 — его общей молекулярной структуре.

Если бы кто-то пытался создать новый коронавирус как патоген, то он бы создал его на основе «скелета» вируса, который уже вызывает болезнь у людей, — подчеркивают исследователи.

Но ученые обнаружили, что «хребет» SARS-CoV-2 существенно отличается от уже известных коронавирусов и по большей части напоминает родственные вирусы, обнаруженные у летучих мышей и панголинов.

Эти две особенности вируса исключают лабораторные манипуляции как потенциальное происхождение SARS-CoV-2, — убежден Андерсен.

Напомним, ученые недавно нашли антитело, которое блокирует у коронавируса возможность проникать в клетки тела человека.