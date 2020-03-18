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Ракурс
Оккупанты совершили новые обстрелы, фото: 112.ua

Война на Донбассе: оккупанты дважды обстреляли участок разведения

18 мар 2020, 08:12
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На Донбассе российско-оккупационные войска 17 марта дважды обстреляли участок разведения № 3 Богдановка-Петровское.

Обстрелы осуществлялись из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил (ООС).

Это не первый подобный случай в этом районе. Так, 13 марта украинские военные сообщали, что враг обстрелял этот участок разведения из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В пресс-службе штаба ООС подчеркивают, что такие действия боевиков является целенаправленным нарушением режима прекращения огня и свидетельствуют о нежелании врага придерживаться действующих мирных договоренностей.

В середине февраля начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак рассказал журналистам, что боевики в районе Петровского неоднократно открыто перед камерами осуществляют провокационные обстрелы, которые зацепляют один из углов расположенного там участка разведения.

По его словам, такие провокации боевиков совершаются с целью предоставить возможность российским СМИ зафиксировать ведение ответного огня украинскими военными.

Источник: Ракурс


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