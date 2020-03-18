Війна на Донбасі: окупанти двічі обстріляли ділянку розведення

Окупанти здійснили нові обстріли, фото: 112.ua

https://racurs.ua/ua/n135348-viyna-na-donbasi-okupanty-dvichi-obstrilyaly-dilyanku-rozvedennya.html

Ракурс

На Донбасі російсько-окупаційні війська 17 березня двічі обстріляли ділянку розведення № 3 Богданівка-Петрівське.

Обстріли здійснювалися з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї. Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

Це не перший такий випадок у цьому районі. Так, 13 березня українські військові повідомляли, що ворог обстріляв цю ділянку розведення з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

У прес-службі штабу ООС наголошують, що такі дії бойовиків є цілеспрямованим порушенням режиму припинення вогню та свідчать про небажання ворога дотримуватися чинних мирних домовленостей.

У середині лютого начальник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак розповів журналістам, що бойовики в районі Петрівського неодноразово відкрито перед камерами здійснюють провокаційні обстріли, які зачіпляють один із кутів розташованої там ділянки розведення.

За його словами, такі провокації бойовиків здійснюються з метою надати можливість російським ЗМІ зафіксувати ведення вогню у відповідь українськими військовими.