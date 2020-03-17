Погода в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n135347-pogoda-v-ukraine-na-18-marta-v-ryade-oblastey-prognoziruut-mokryy-sneg-i-do-8-moroza-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 18 марта ожидается преимущественно малооблачная, но солнце будет выглядывать из-за облаков. В северных областях ночью обещают дождь и мокрый снег. Днем осадки в виде дождя прогнозируют в Житомирской, Киевской и Черниговской областях, поэтому пешеходам стоит взять с собой зонтики.

Температурные показатели в ближайшие сутки будут следующими: ночью столбики термометров покажут от 1° тепла в западных областях до 8° мороза в восточных. Днем воздух прогреется до 14° выше нуля в западных областях и до 8° восточных. Ветер обещают юго-западный и юго-восточный 3−8 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

В столице Украины погода ожидается дождливая в течение суток. Температура воздуха ночью в Киеве от 1° тепла до 1° мороза, а днем 6−8° выше нуля. Жителей Харькова в среду будет радовать солнечная погода, возможна переменная облачность. Температура воздуха ночью 5−7° мороза, а днем прогнозируют 5−7° тепла.

Жителям курортной Одессы завтра обещают солнечную, но прохладную погоду. Ночью температура воздуха будет колебаться от 1° тепла до 1° мороза, дневная температура воздуха ожидается 7−9° выше нуля.

Во Львове 18 марта будет сухо и тепло. Ночью прогнозируют от 1° тепла до 1° мороза, днем будет достаточно тепло — 12−14° тепла. В Карпатах завтра тоже без существенных осадков.

Геомагнитная обстановка в Украине 18 марта прогнозируется относительно спокойная. Небольшие возмущения стоит ожидать в течение суток.

Напомним, в марте синоптики обещали украинцам относительно теплую погоду. Сообщалось, что средняя месячная температура составит 1−7° тепла. Количество осадков в этом месяце ожидается в пределах средних многолетних значений — 36−80 мм в горных районах и 36−80 мм на остальной территории Украины.