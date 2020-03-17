Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Погода в Україні 18 березня очікується переважно малохмарна, але сонце виглядатиме з-за хмар. У північних областях вночі обіцяють дощ та мокрий сніг. Вдень опади у виді дощу прогнозують у Житомирській, Київській та Чернігівській областях, тому пішоходам варто взяти з собою парасольки.

Температурні показники найближчої доби будуть наступними: вночі стовпчики термометрів покажуть від 1° тепла в західних областях до 8° морозу в східних. Вдень повітря прогріється до 14° вище нуля в західних областях та до 8° східних. Вітер обіцяють південно-західний та південно-східний 3−8 м/с. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

В столиці України погода очікується дощова впродовж доби. Температура повітря вночі в Києві від 1° тепла до 1° морозу, а вдень 6−8° вище нуля. Мешканців Харкова у середу радуватиме сонячна погода, можлива мінлива хмарність. Температура повітря вночі 5−7° морозу, а вдень прогнозують 5−7° тепла.

Мешканцям курортної Одеси завтра обіцяють сонячну, але прохолодну погоду. Вночі температура повітря коливатиметься від 1° тепла до 1° морозу, денна температура повітря очікується 7−9° вище нуля.

У Львові 18 березня буде сухо й тепло. Вночі прогнозують від 1° тепла до 1° морозу, вдень буде доволі тепло — 12−14° тепла. У Карпатах завтра теж без істотних опадів.

Геомагнітна обстановка в Україні 18 березня прогнозується відносно спокійна. Невеликі збурення варто очікувати впродовж доби.

Нагадаємо, у березні синоптики обіцяли українцям відносно теплу погоду. Повідомлялося, що середня місячна температура складе 1−7° тепла. Кількість опадів у цьому місяці очікується у межах середніх багаторічних значень — 36−80 мм у гірських районах та 36−80 мм на решті території України.