Народний депутат від «Слуги народу» Юрій Корявченков. Фото: fakty.ua

https://racurs.ua/ua/n135345-nardep-uzyk-potrapyv-u-dtp-poblyzu-verhovnoyi-rady.html

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Народний депутат від «Слуги народу» Юрій Корявченков, відомий як «Юзик» з номерів шоу «Вечірній квартал», потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.

Аварія за участю нардепа сталася 17 березня біля будівлі українського парламенту. Авто політика протаранило інший транспортний засіб. Про це сьогодні повідомив народний депутат від «Батьківщини» Володимир Кабаченко на власній сторінці у Facebook.

Їду на зустріч … і тут картина: задоволений Юзік на фоні не дуже задоволеного власника авто, у яке в’їхав Юзік. Всім обережніше і уважніше за кермом, — йдеться в повідомленні.

Депутат, який став свідком події, також опублікував фото з місця ДТП.

Нагадаємо, у січні народного депутата Юрія Корявченкова вже ловили на порушенні правил дорожнього руху. Автомобіль політика перетнув подвійну суцільну лінію.