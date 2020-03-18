Епідемія коронавірусу: учені встановили, чи був SARS-CoV-2 створений у лабораторії

У світі триває епідемія нового коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n135349-epidemiya-koronavirusu-ucheni-vstanovyly-chy-buv-sars-cov-2-stvorenyy-u-laboratoriyi.html

Ракурс

Коронавірус SARS-CoV-2 є результатом природної еволюції вірусів.

Учені, проаналізувавши послідовність геномів SARS-CoV-2 та споріднених вірусів, не виявили жодних доказів того, що вірус був створений у лабораторії чи іншим штучним способом. Про це повідомляє прес-служба американського некомерційного медичного дослідницького центру Scripps Research.

Порівнявши наявні дані про послідовність геномів для відомих штамів коронавірусів, ми можемо впевнено стверджувати, що SARS-CoV-2 виник в результаті природних процесів, — наголошує доцент імунології та мікробіології з Scripps Research Крістіан Андерсен.

Учені проаналізували генетичні дані щодо шипових білків на зовнішній стороні вірусу, які він використовує для захоплення та проникнення через зовнішні стінки клітин людини та тварин.

Більш конкретно, вони зосереджувались на двох важливих ознаках шипового білка: рецептор-зв'язуючому домені (RBD), своєрідному гачку, який хапається за клітини-господарі, і молекулярному «консервному ножу», котрий дозволяє вірусу зламувати клітини господаря і проникати всередину.

Учені виявили, що RBD-частина білків SARS-CoV-2 еволюціонувала, щоб ефективно націлитися на молекулярну особливість зовнішньої частини людських клітин — рецептор ACE2, який бере участь в регулюванні кров’яного тиску.

На думку вчених, надзвичайна ефективність, з якою шипові білки SARS-CoV-2 зв’язують людські клітини, не може бути результатом генної інженерії — вона могла розвинутися лише в результаті природного відбору.

Теорія щодо природної еволюції нового коронавірусу також підтверджувалося даними щодо «хребта» SARS-CoV-2 — його загальної молекулярній структурі.

Якби хтось намагався створити новий коронавірус як патоген, то він побудував би його з кістяка вірусу, який вже викликає хворобу в людей, — наголошують дослідники.

Але вчені виявили, що «хребет» SARS-CoV-2 істотно відрізняється від уже відомих коронавірусів і здебільшого нагадує споріднені віруси, виявлені у кажанів і панголінів.

Ці дві особливості вірусу виключають лабораторні маніпуляції як потенційне походження SARS-CoV-2, — переконаний Андерсен.

Нагадаємо, учені нещодавно знайшли антитіло, яка блокує коронавірусу можливість проникати в клітини тіла людини.