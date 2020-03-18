«Київпастранс» домовляється з поліцією про патрулі на зупинках і розробляє прямі рейси вздовж гілок метро, фото — Фейсбук "Киев оперативный"

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Карантин у транспорті Києва не виконується належним чином, тому «Київпастранс» впродовж найближчих днів має намір удосконалити контроль за обмежувальними заходами.

Транспортна комунальна компанія домовляється з поліцією про патрулі на зупинках і в рухомому складі, а також розробляє прямі рейси вздовж гілок метро.

Гендиректор «Київпастрансу» Дмитро Левченко визнав на брифінгу, що перший день роботи громадського транспорту без метро у столиці проходить проблематично. Він погодився, що перевезення не відбуваються у режимі «не більше 10 осіб». «Київпастранс» позбавлятиме премій водіїв, які порушують такі обмеження.

Водночас підприємство звернеться до поліції, аби силовики допомагали водіям контролювати обмеження. Наряди поліції виставлять на зупинках і в самих автобусах.

Поліцейські будуть зупиняти пасажирів і просити не заходити в транспорт, якщо там уже багато людей. А також нагадую киянам без гострої необхідності не користуватися громадським транспортом, — розповів Левченко.

Він також повідомив, що влада розробить додаткові маршрути, які б доповнювали вже існуючі і дублювали напрями закритих нині гілок метро. Такі автобуси курсуватимуть із мінімальною кількістю зупинок.

Підприємство не зменшувало кількість одиниць транспорту. Сьогодні на вулиці столиці вийшли 700 автобусів, 400 тролейбусів, 300 трамваїв. Санітарна обробка здійснюється двічі на день, а також на кінцевих зупинках. Левченко запевнив, що всі кондуктори забезпечені захисними масками.