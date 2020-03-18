«Киевпастранс» договаривается с полицией о патрули на остановках и разрабатывает прямые рейсы вдоль веток метро, ​​фото — Фейсбук "Киев оперативный"

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Карантин в транспорте Киева не выполняется должным образом, поэтому «Киевпастранс» на протяжении ближайших дней намерен усовершенствовать контроль за ограничительными мерами.

Транспортная коммунальная компания договаривается с полицией о патрулях на остановках и в подвижном составе, а также разрабатывает прямые рейсы вдоль веток метро.

Гендиректор «Киевпастранса» Дмитрий Левченко признал на брифинге, что первый день работы общественного транспорта без метро в столице проходит проблематично. Он согласился, что перевозки не происходят в режиме «не более 10 человек». «Киевпастранс» намерен лишать премий водителей, которые нарушают такие ограничения.

В то же время предприятие обратится к полиции, чтобы силовики помогали водителям контролировать ограничения. Наряды полиции выставят на остановках и в самих автобусах.

Полицейские будут останавливать пассажиров и просить не заходить в транспорт, если там уже много людей. А также напоминаю киевлянам без крайней необходимости не пользоваться общественным транспортом, — рассказал Левченко.

Он также сообщил, что власти разработают дополнительные маршруты, которые дополняли бы уже существующие и дублировали направления закрытых ныне веток метро. Такие автобусы будут курсировать с минимальным количеством остановок.

Предприятие не уменьшало количество единиц транспорта. Сегодня на улицы столицы вышли 700 автобусов, 400 троллейбусов, 300 трамваев. Санитарная обработка осуществляется два раза в день, а также на конечных остановках. Левченко заверил, что все кондукторы обеспечены защитными масками.