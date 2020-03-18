«ПриватБанк» прекратил продажу наличной валюты в кассахhttps://racurs.ua/n135358-privatbank-prekratil-prodaju-nalichnoy-valuty-v-kassah.htmlРакурс
Продажу наличной валюты в Украине приостановил «ПриватБанк».
С 18 марта «ПриватБанк» будет проводить операции по обмену валют для клиентов физических лиц в безналичном формате через мобильный банк Privat24, веб-версию «Приват24» и сеть терминалов самообслуживания. Об этом сегодня сообщила пресс-служба банка.
В банке отметили, что валютные операции онлайн введены на период карантинных мер против коронавируса и до момента возобновления международного авиасообщения и поставок в Украину валютных банкнот из-за рубежа. Отмечается, что наличную валюту в кассах «ПриватБанка» без ограничений смогут получить владельцы валютных депозитов, срок действия которых завершается. Для получения этих средств нужно сделать предварительный заказ.
Любые операции с наличной гривной как в кассах банка, так и сети банкоматов, проводятся в обычном режиме, — отметили в банке.
Напомним, 18 марта гривна продолжила падать в цене на валютном рынке. Сегодня доллар стоит 27 грн. 5 коп, а евро — 29 грн 72 коп.