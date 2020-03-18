«ПриватБанк» приостановил продажу наличной валюты. Фото: pravda.com

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Продажу наличной валюты в Украине приостановил «ПриватБанк».

С 18 марта «ПриватБанк» будет проводить операции по обмену валют для клиентов физических лиц в безналичном формате через мобильный банк Privat24, веб-версию «Приват24» и сеть терминалов самообслуживания. Об этом сегодня сообщила пресс-служба банка.

В банке отметили, что валютные операции онлайн введены на период карантинных мер против коронавируса и до момента возобновления международного авиасообщения и поставок в Украину валютных банкнот из-за рубежа. Отмечается, что наличную валюту в кассах «ПриватБанка» без ограничений смогут получить владельцы валютных депозитов, срок действия которых завершается. Для получения этих средств нужно сделать предварительный заказ.

Любые операции с наличной гривной как в кассах банка, так и сети банкоматов, проводятся в обычном режиме, — отметили в банке.

Напомним, 18 марта гривна продолжила падать в цене на валютном рынке. Сегодня доллар стоит 27 грн. 5 коп, а евро — 29 грн 72 коп.