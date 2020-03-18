«ПриватБанк» призупинив продаж готівкової валюти. Фото: pravda.com

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Продаж готівкової валюти в Україні призупинив «ПриватБанк».

З 18 березня «ПриватБанк» проводитиме операції з обміну валют для клієнтів фізичних осіб у безготівковому форматі через мобільний банк Privat24, веб версію «Приват24» та мережу терміналів самообслуговування. Про це сьогодні повідомила прес-служба банку.

У банку наголосили, що валютні операції онлайн запроваджено на період карантинних заходів проти коронавірусу і до моменту відновлення міжнародного авіасполучення і поставок в Україну валютних банкнот зз-за кордону. Зазначається, що готівкову валюту в касах «ПриватБанку» без обмежень зможуть отримати власники валютних депозитів, термін дії яких завершується. Для отримання цих коштів потрібно зробити попереднє замовлення.

Будь-які операції з готівковою гривнею як в касах банку, так і мережі банкоматів, проводяться в звичайному режимі, — зазначили в банку.

Нагадаємо, 18 березня гривня продовжила падати в ціні на валютному ринку. Сьогодні долар коштує 27 грн. 5 коп, а євро — 29 грн 72 коп.