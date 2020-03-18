Гривня продовжує знецінюватися. Фото: НБУ

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Офіційний курс гривні до американського долара та євро 18 березня встановив Національний банк України.

Гривня продовжила знецінюватися на валютному ринку. Сьогодні долар зміцнив свої позиції й коштує 27 грн. 5 коп. Наразі 1 євро коштує 29 грн 72 коп. Про це свідчать дані, опубліковані на веб-сторінці НБУ.

Польський злотий 18 березня сьогодні коштує 6 грн 66 коп. Російський рубль коштує 0,36 грн. Щодо чеської крони, то її ціна 1 грн 10 коп., фунт стерлінгів вартує 32 грн 69 коп.

На сьогодні попит на валюту переважає пропозицію внаслідок погіршення настроїв учасників фінансового ринку через поширення світом коронавірусу. Найактивніші учасники валютного ринку — українські компанії. Населення та іноземні інвестори формують значно менший попит на валюту, — заявили в НБУ.

У фінансовому регуляторі відзначили, що 17 березня було продано 300 млн дол. для згладжування надмірних курсових коливань. Наразі міжнародні резерви України становлять близько 25 млрд дол.

В Нацбанку відзначили, що в 2019 році ситуація на валютному ринку була сприятливою, був надлишок валюти, і для згладжування коливань гривні у бік зміцнення Національний банк викупив з ринку майже 8 млрд дол. в резерви.

Нагадаємо, 17 березня в Нацбанку повідомили про «ознаки нестачі готівкової валюти в касах банків». В регуляторі вважають, що причиною цього є підвищення попиту громадян і неможливість задовольняти його через закриті кордони та авіапростір.