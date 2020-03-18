Карантин у Києві не виконується, після закриття метро столицю паралізував колапс, фото — Фейсбук Вишнівські вісті

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Метро у Києві, Дніпрі та Харкові закрили, щоб боротися із поширенням коронавірусу. Уранці 18 березня в столиці утворився транспортний колапс, місто паралізували затори, у багатьох автобусах обмеження щодо кількості пасажирів не виконуються.

Як свідчать стріми з вулиць столиці, людей на вулицях столиці поменшало, маски на пасажирах у громадському транспорті є, але їх небагато.

У маршрутках значно більше людей ніж 10 чи 20. Коли двері автобуса або маршрутки відкриваються, водій не може порахувати людей, тому виконання вимог залишається на совісті пасажирів. У деяких випадках автобуси, тролейбуси і травмаї справді курсують напівпорожними, але у ранкову годину пік такі випадки є швидше виключенням з правил.

Столичні таксисти розраховували заробити на закритті метро, ​​у Києві різко підскочили ціни, наприклад, в Uber.

Деякі великі компанії, банки і держструктури організували для своїх співробітників маршрутки, повідомляє телеграм-канал Pavlovskiy News.

Тим часом у Києвіі утворилися гігантські затори, особливо в районі мостів. Згідно з даними Google Maps, в столиці на правому березі утворилися значні затори. Зокрема, на проспекті Перемоги, проспекті Валерія Лобановського, Набережному шосе, Голосіївському проспекті, проспекті Леся Курбаса, вулиці Набережно-Рибальська, вулиці Набережно-Хрещатицькій, на Подолі. Також ускладнено рух транспорту на вулиці Богатирській, проспекті Героїв Сталінграда, вулиці Олени Теліги.

Затори зафіксовані на всіх київських мостах: Північному, Південному, Дарницькому, мосту імені Патона, мосту Метро. На лівому березі пробки зафіксовані на проспекті Соборності, проспекті Миколи Бажана, Броварському шосе, бульварі Перова.

«Київпастранс» нагадав пасажирам про маршрути наземного пасажирського транспорту, який дублюють гілки метро. Там нагадують, що від сьогодні у транспорт пускають лише пасажирів з медичними масками.

Транспорт курсуватиме за такими маршрутами:

Як заявив вчора перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, в Києві не будуть збільшувати кількість пасажирського транспорту після закриття метро. Столична влада закликала киян залишатися вдома.

Михайло Лисенко, заступник міського голови Дніпра, у якому також закрилося метро, вважає, що обмеження на кількість пасажирів у транспорті не працюватиме у жодному місті, оскільки «у Китаї весь транспорт державний, а в Україні, крім тролейбусів, автобусів і метрополітену, як правило, приватний».

На думку Лисенка, щоб проконтролювати урядове рішення, необхідно спрямувати у транспорт усіх правоохоронців.

Раніше речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко заявив, що патрульна поліція вибірково перевірятиме кількість людей у громадському транспорті.

Нагадаємо також, що з 12.00 18 березня в Україні припиняється міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. У маршрутних таксі, автобусах, тролейбуса та вагонах трамваїв не може бути понад 10 пасажирів. Рух власних автомобілів не обмежується.