У Києві до громадського транспорту пускатимуть лише людей у масках. Фото: РИА

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Коронавірусний карантин у Києві посилюється. З 18 березня до громадського транспорту столиці пускатимуть лише пасажирів у медичних масках. Кількість пасажирів в одному транспорті не повинна перевищувати 10 осіб.

Кількість пасажирів у транспорті буде контролюватися працівниками Нацполіції та Державною санепідслужбою. Про це на брифінгу повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

З завтрашнього дня допуск до пасажирського транспорту буде виключно в масках. Пасажири, що не мають масок, не будуть допускатися до перевезення пасажирським транспортом, — зазначив Поворозник.

Він додав, що у місті не будуть збільшувати кількість наземного транспорту, адже люди повинні сидіти вдома та виходити лише на роботу, у магазин або аптеку.

Київпастранс та приватні перевізники будуть працювати в штатному для себе режимі. Ніхто кількість автобусів збільшувати не буде, враховуючи те, що всі містяни повинні залишатися вдома. Виключно ті люди, яким треба добратися на роботу, будуть користуватися громадським транспортом, — додав він.

Для працівників оборонної, харчової промисловості, стратегічних підприємств будуть розроблені спеціальні маршрути з дотриманням всіх норм санітарно-епідеміологічної безпеки.

Що стосується працівників інших сфер, яких не переводять на дистанційну роботу, то процес їхнього потрапляння на роботу лежить на відповідальності роботодавців.

Громадський транспорт буде працювати виключно для тих, у кого виникла нагальна потреба, — це робота, аптека, лікарня, — додав Поворозник.

Метро попередньо мають відкрити о 6.00 3- квітня. Чи будуть компенсувати вартість проїзних за другу половину березня — поки не розглядали.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що робота київського метрополітену буде призупинена о 23.00 17 березня. Обмежувальні заходи введені до 3 квітня.

16 березня Кабмін вирішив заборонити масові заходи за участю понад 10 осіб. З 17 березня вводиться режим надзвичайної ситуації в Житомирській та Чернівецькій областях, де раніше виявили випадки інфікування коронавірусом. Також було прийнято рішення про закриття метрополітенів в Києві, Харкові та Дніпрі протягом 17 березня.