Китайські вчені виявили прихованих носіїв коронавірусу. Фото: Литер

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Коронавірус має прихованих носіїв, про існування яких вчені раніше не знали. Як свідчить нове дослідження епідеміологів із КНР, коронавірусну інфекцію COVID-19 можуть переносити діти.

Дані попередніх досліджень вказували на низький рівень прояву симптомів зараження в дітей віком від двох місяців і до 15 років і загалом меншу схильність до зараження на короновірус, пише MedicalXpress.

Новий аналіз, проведений серед 745 дітей вказаної вікової групи, котрі мали тісний зв’язок із хворими на коронавірус, у тому числі членами родин хворих, свідчить про те, що піддослідні були прихованими носіями захворювання.

Так, китайські науковці зафіксували лише легкі симптоми у вигляді підвищеної температури тіла до 39 градусів Цельсія у семи із десяти дітей, котрі мали позитивний результат на SARS-Cov-2. Важких симптомів, таких як м’язовий біль, біль у горлі, головний біль і сухий кашель, у них не спостерігалося. Так само в цих дітей не було ураження легень унаслідок пневмонії.

У дітей не вдавалося виявити збудника захворювання навіть під час дослідження слизу з носо-ротової порожнини. Лише аналізи виділень калу засвідчили, що впродовж тривалого часу (навіть через 13 днів після виписки з лікарні) діти продовжували бути носіями небезпечної хвороби і могли поширювати захворювання серед інших людей.

Раніше вважалося, що коронавірус SARS-Cov-2 «косить» переважно людей похилого віку. Саме серед цієї категорії населення світу найбільше летальних випадків захворювання.