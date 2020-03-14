У дітей також виявляли новий коронавірус

https://racurs.ua/ua/n135170-koronavirusom-na-pochatku-epidemiyi-perehvorily-shestero-ditey-v-uhani-doslidjennya.html

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Новий коронавірус SARS-CoV-2 вважається хворобою, шанси заразитися якою у дітей менші, ніж у дорослих.

Однак нещодавнє дослідження китайських медиків показує, що на ранніх стадіях епідемії коронавірус був виявлений у шістьох дітей у китайському місті Ухані, котре стало епіцентром спалаху цього захворювання, повідомляє журнал New England Journal of Medicine.

Дослідники вивчили дані щодо 366 дітей, яких в Ухані госпіталізували в період з 7 по 15 січня з гострими респіраторними захворюваннями. Дослідження показало, що шестеро з цих дітей, віком від одного до семи років (середній вік — три роки), були інфіковані новим коронавірусом. Всі шестеро дітей раніше були повністю здоровими.

У всіх шести були висока температура (понад 39°) та кашель. Крім того, у чотирьох з цих дітей розвинулася пневмонія, а одна важкохвора дитина була поміщена в реанімацію.

Всіх пацієнтів лікували противірусними засобами, антибіотиками та підтримуючими терапіями. Зрештою всі шестеро інфікованих одужали за період від п’яти до 13 днів і були виписані з лікарні.

Перші випадки інфікування новим коронавірусом були зафіксовані в Ухані у грудні 2019 року. Джерелом інфекції вважається місцевий ринок морепродуктів.

Жоден з пацієнтів або членів їх сімей не мав прямого контакту з оптовим ринком морепродуктів в Ухані або один з одним, — зазначають дослідники з приводу цих дітей.

Нагадаємо, у Єврокомісії вважають, що зупинити процес поширення нового коронавірусу Євросоюзом неможливо.