У детей также обнаруживали новый коронавирус

https://racurs.ua/n135170-koronavirusom-v-nachale-epidemii-zaboleli-shest-detey-v-uhane-issledovanie.html

Ракурс

Новый коронавирус SARS-CoV-2 считается болезнью, шансы заразиться которой у детей меньшие, чем у взрослых.

Однако недавнее исследование китайских медиков показывает, что на ранних стадиях эпидемии коронавирус был обнаружен у шести детей в китайском городе Ухань, который стал эпицентром вспышки этого заболевания, сообщает журнал New England Journal of Medicine.

Исследователи изучили данные о 366 детях, которых в Ухане госпитализировали в период с 7 по 15 января с острыми респираторными заболеваниями. Исследование показало, что шесть из этих детей, возрастом от одного до семи лет (средний возраст — три года), были инфицированы новым коронавирусом. Все шестеро детей ранее были полностью здоровыми.

У всех шести были высокая температура (более 39°) и кашель. Кроме того, у четырех из этих детей развилась пневмония, а один тяжело больной ребенок был помещен в реанимацию.

Всех пациентов лечили противовирусными средствами, антибиотиками и поддерживающими терапиями. В конце концов все шестеро инфицированных выздоровели за период от пяти до 13 дней и были выписаны из больницы.

Первые случаи инфицирования новым коронавирусом были зафиксированы в Ухане в декабре 2019 года. Источником инфекции считается местный рынок морепродуктов.

Ни один из пациентов или членов их семей не имел прямого контакта с оптовым рынком морепродуктов в Ухане или друг с другом, — отмечают исследователи по поводу этих детей.

Напомним, в Еврокомиссии считают, что остановить процесс распространения нового коронавируса по Евросоюзу невозможно.