В Еврокомиссии заявили, что остановить коронавирус невозможно. Фото: Reuters

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Китайский коронавирус продолжит распространяться по Европейскому Союзу, остановить этот процесс невозможно.

Однако Евросоюз должен сделать все возможное, чтобы замедлить распространение вируса. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет FXStreet.

Урсула фон дер Ляйен представила пакет мер экономического реагирования на COVID-19. В нем отмечается, что Евросоюз должен оставаться скоординированным, единый рынок ЕС должен продолжать функционировать. Также Европейский Союз должен разработать единые принципы для проверки граждан на границах стран. При этом общие ограничения въезда-выезда считаются самыми результативными.

Также страны-члены ЕС должны оказывать помощь пострадавшим от коронавируса гражданам.

О новой стадии борьбы с коронавирусом — стадии замедленного распространения — заявил и премьер-министр Британии Борис Джонсон. По его словам, пик эпидемии ожидается через 10−14 дней, однако если его удастся оттянуть, врачи смогут лучше подготовиться к его стремительному распространению.

Во время своего обращения к британцам Джонсон также заявил, что «многие семьи потеряют своих близких».

Тем временем страны Евросоюза вводят новые ограничения в связи с коронавирусом. Так, европейские страны запрещают мероприятия с участием более 100 человек. Такие меры ввели Нидерланды, Франция, Австрия, Венгрия. Это касается мероприятий в помещении, уличные могут быть до 500 человек. В Чехии запрещены все мероприятия с участием более 30 человек, в Болгарии — не более 250 человек.

В Норвегии объявили о введении обязательного карантина для иностранцев, которые прибудут в страну после 26 марта.

Как ранее сообщалось, Александр Лукашенко, президент Беларуси, может быть зараженным китайским коронавирусом. У главы государства появились симптомы, которые характерны для инфекции COVID-19.