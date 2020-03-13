У Єврокомісії заявили, що зупинити коронавірус неможливо. Фото: Reuters

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Китайський коронавірус продовжить ширитися Європейським Союзом, зупинити цей процес неможливо.

Проте Євросоюз повинен зробити все можливе, щоб уповільнити розповсюдження вірусу. Про це заявила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен, пише FXStreet.

Урсула фон дер Ляйен розповіла про пакет заходів економічного реагування на COVID-19. У ньому наголошується, що Євросоюз повинен залишатися скоординованим, єдиний ринок ЄС повинен продовжувати функціонувати. Також Європейський Союз повинен розробити єдині принципи для перевірки громадян на кордонах країн. Водночас загальні обмеження в’їзду-виїзду вважаються найрезультативнішими.

Також країни-члени ЄС повинні надавати допомогу постраждалим від коронавірусу громадянам.

Про нову стадію боротьби з коронавірусом — стадію уповільненого поширення — заявив і прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон. За його словами, пік епідемії очікується через 10−14 днів, проте якщо його вдасться відтермінувати, лікарі зможуть краще підготуватися до його стрімкого поширення.

Під час свого звернення до британців Джонсон також заявив, що «багато сімей втратять своїх близьких».

Тим часом країни Євросоюзу вводять нові обмеження в зв’язку з коронавірусом. Так, європейські країни забороняють заходи за участю понад 100 осіб. Такі заходи ввели Нідерланди, Франція, Австрія, Угорщина. Це стосується заходів в приміщенні, вуличні можуть бути до 500 осіб. У Чехії заборонені всі заходи за участю більше 30 осіб, в Болгарії — не більше 250 осіб.

У Норвегії оголосили про введення обов’язкового карантину для іноземців, які прибудуть в країну після 26 березня.

Як раніше повідомлялося, Олександр Лукашенко, президент Білорусі, може бути зараженим китайським коронавірусом. У глави держави з’явилися симптоми, які характерні для інфекції COVID-19.